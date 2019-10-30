Развитие здравоохранения Сахалинской области в 2019 году
Главная цель происходящих преобразований в сфере здравоохранения — обеспечение доступности медицинской помощи всем жителям области
В 2019 году на развитие здравоохранения в Сахалинской области выделено 34,2 млрд рублей
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Для правительства Сахалинской области решение проблемных вопросов здравоохранения – один из приоритетов деятельности. На островах должна быть качественная и доступная медицина. Наша главная задача – улучшение здоровья островитян и увеличение продолжительности их жизни. Чтобы добиться ее, мы запустили комплекс мер: закупка новейшего оборудования, всеобщая диспансеризация, привлечение профессиональных кадров и создание комфортных условий в медучреждениях.

Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области
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Сервис "1-300"
Горячая телефонная линия по вопросам медицины заработала в Сахалинской области с 1 апреля 2019 года по поручению губернатора Валерия Лимаренко
Единая медицинская система «1-300» — сервис, направленный на решение проблем в сфере здравоохранения. Его запустили для поддержания обратной связи с пациентами. С апреля помощью операторов сервиса воспользовались более 135 тысяч человек. Через номер "1-300" можно сообщать о различных проблемах при получении медицинских услуг, а также получить талон к врачу или записаться на прием в стоматологию.
Люди не остаются без помощи, а мы получаем полный расклад по существующим проблемам. Если необходимо, действуем точечно, но в целом система помогает структурировать всю отрасль.
— Владимир Ющук, министр здравоохранения Сахалинской области
"Спроси онколога"
С 1 октября жители Сахалина и Курил могут получить консультацию онколога по номеру горячей линии 1-300
«Спроси онколога» дает возможность специалистам выявлять раковые заболевания на ранней стадии. По этому номеру могут обратиться все, у кого есть опасения, или кто хотел бы пройти профилактический осмотр. В случае необходимости специалисты запишут обратившегося за консультацией пациента на прием.
"Бережливая поликлиника"
Федеральный проект, направленный на улучшение качества и доступности медпомощи, в 2019 году начали внедрять в 27 медицинских организаций региона
Методы "бережливого производства" устраняют ненужное хождение по кабинетам, избыточную бумажную работу врачей и лабораторий. В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" до 2024 года к проекту "Бережливая поликлиника" присоединятся все поликлиники Сахалинской области.
"Диспансеризация на колёсах"
Реализация проекта позволила охватить профилактическими осмотрами около 200 тысяч жителей Сахалинской области.
В июле текущего года в регионе стартовал проект "Диспансеризация на колёсах". Мобильные пункты, оснащенные рентген-кабинетами, разворачивали в разных районах области. В рамках проекта в 2019 году диспансеризацию прошли около 200 тысяч жителей Сахалинской области. Кроме того, с июня в сахалинских поликлиниках ввели единый день диспансеризации.
Первый центр амбулаторной онкологической помощи на Сахалине
До 2021 года в регионе появится еще два ЦОАП — в Поронайске и Охе
Первый Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП)
Центр онкологической помощи открылся на базе областного онкологического диспансера. С 1 октября курс химиотерапии в амбулаторных условиях прошли более 60 пациентов, всего принято 386 человек. В новом структурном подразделении лечат пациентов, которые не нуждаются в круглосуточном наблюдении. Онкоцентр принимает пациентов юга Сахалина и Курильских островов. Благодаря открытию центра сокращаются сроки нахождения пациента в условиях стационара. Процедуры, на которые ранее уходило от 5 до 7 дней, теперь можно получить в течение одного дня. Такое лечение подходит для пациентов, которые находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в круглосуточном наблюдении. В ЦОАПе 10 коек. Ежедневно здесь принимают около 20 пациентов – палаты используются в две смены.


Наши пациенты могут проходить осмотры врача, сдавать анализы и получать противопухолевую химиотерапию в условиях дневного стационара – принимать необходимое лечение и отправляться домой. Это удобно и докторам, и пациентам. Первые имеют возможность принять больше больных, вторые – не тратить драгоценное время в больничных стенах.
Эльвира Парсаданова, заведующая центром амбулаторной онкологической помощи
Новое оборудование и ремонт медицинских учреждений
В 2019 году в островном регионе вдвое увеличили финансирование на капремонт больниц, поликлиник и закупку медицинского оборудования
Новое оборудование
На приобретение высокотехнологичной медицинской техники из областного бюджета в этом году выделено 2,7 млрд рублей. В медицинские организации островного региона поступили цифровые рентген-комплексы, аппараты искусственной вентиляции легких и другая современная техника. Кроме того, благодаря оснащению стал возможным запуск проекта, не имеющего аналогов в России – скрининг легких методом низкодозовой томографии.
Метод признан одной из лучших социальных практик. Но мы стремимся не за рейтингами, а за результатом. Рак легких – на первом месте в структуре смертности. Своевременные исследования сохранят жизнь многим людям. Мы гордимся, что имеем возможность запустить такой проект
Дмитрий Пшекарский, заведующий центром лучевой диагностики КДЦ
Ремонт медицинских учреждений
На капитальный ремонт островных больниц и поликлиник в 2019 году направлено 1,5 млрд рублей. Ремонтные работы проводятся в 63 медицинских учреждениях.
новые кадры
Для решения нехватки медицинских работников в 2019 году в Сахалинской области предприняли ряд серьезных мер по привлечению специалистов из других регионов

С целью устранения дефицита медицинских кадров в Сахалинской области действует подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Сахалинской области «Развитие здравоохранения Сахалинской области».
Высокие "подъемные"
В Сахалинской области в два раза увеличили "подъемные" для врачей — до 2,6 млн рублей (в зависимости от района трудоустройства).
Выплаты на покупку жилья
Участники кадровой программы получают единовременную денежную выплату на покупку (строительство) жилья — до 60% от его стоимости, но не более 3 млн рублей.
Компенсация за аренду жилья
Введена компенсация расходов на оплату стоимости найма (поднайма), аренды жилых помещений по месту трудоустройства — до 25 тысяч рублей в месяц.
Доплата молодым специалистам
Увеличен размер доплаты молодым специалистам — от 3 до 12 тысяч рублей в зависимости от населенного пункта.
Целевое обучение
В два раза увеличены квоты на целевое обучение (с 50 до 100 человек) в медицинских вузах Дальнего Востока по программе специалитета, и на 40% — по программе ординатуры (с 50 до 70 человек).
Компенсация оплаты обучения
Введена компенсация оплаты обучения (от 250 до 350 тысяч рублей) и аренды жилья для студентов-целевиков. Ежемесячно к стипендии добавляют от 5 до 11 тысяч рублей.
УСЛОВИЕ
Участник кадровой программы должен отработать на Сахалине или Курилах не менее 10 лет.
Кроме этого мы стали привлекать вахтовым методом на работу узких специалистов по наиболее востребованным профилям. Ранее такой практики в регионе не было. Сейчас в областной больнице работает команда врачей из Центрального института травматологии и ортопедии, позже приедут онколог и офтальмолог. Это позволяет значительно сократить время ожидания высокотехнологичной помощи, а главное, одновременно происходит обучение наших специалистов.
Владимир Розумейко, главный врач Сахалинской областной клинической больницы
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2

В рамках подпрограммы планируется привлечь в 2020 году:
151
ВРАЧА
50
ФЕЛЬДШЕРОВ
200
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
цифровизация медицины
Единый архив рентгеновских снимков
В Сахалинской области создан единый архив рентгеновских снимков с доступом для врачей. Эту систему продолжают совершенствовать: специалисты увеличивают скорость передачи данных, а также создают референс-центр для более детального изучения документов.
Электронные медицинские карты
В островном регионе внедрили электронные медицинские карты и "личный кабинет" пациента. Эти нововведения работают через портал "Госуслуги".
Ситуационные центры
В районных больницах создаются ситуационные центры, где специалисты проводят онлайн-консилиумы.
Роботизированная система записи пациентов
В августе на Сахалине и Курилах заработала роботизированная система по записи пациентов на бесплатное медицинского обследование. Роботы звонят сахалинцам с предложением пройти диспансеризацию в медицинском учреждении, в которых они обслуживается по полису ОМС.
Медицинские консультации по видеосвязи
В Сахалинской области ввели в практику медицинские консультации по видеосвязи. Консультации такого типа будут доступны сахалинцам в 36 медицинских учреждениях области.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В 2019 ГОДУ:
222
В островных больницах и поликлиниках трудоустроены 222 врача
20
Проведен капитальный ремонт в 20 медицинских учреждениях области
>200
Закуплено более 200 единиц современной медтехники для больниц и поликлиник
7
Открыто фельдшерско-акушерских пунктов, что позволило охватить первичной медико-санитарной помощи более 4000 сахалинцев
Что будет сделано в ближайшие пять лет?
Строительство новых объектов здравоохранения
В соответствии с принятой программой развития отрасли по всему региону за пять лет построят 65 новых объектов здравоохранения – от фельдшерско-акушерских пунктов до больниц.
Новые кадры
На работу в сахалинские больницы и поликлиники планируется привлечь более 200 специалистов.
Ремонт больниц и поликлиник
В регионе капитально отремонтируют более 60 объектов здравоохранения.
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