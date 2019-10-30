Развитие здравоохранения Сахалинской области в 2019 году

Первый Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП)

Центр онкологической помощи открылся на базе областного онкологического диспансера. С 1 октября курс химиотерапии в амбулаторных условиях прошли более 60 пациентов, всего принято 386 человек. В новом структурном подразделении лечат пациентов, которые не нуждаются в круглосуточном наблюдении. Онкоцентр принимает пациентов юга Сахалина и Курильских островов. Благодаря открытию центра сокращаются сроки нахождения пациента в условиях стационара. Процедуры, на которые ранее уходило от 5 до 7 дней, теперь можно получить в течение одного дня. Такое лечение подходит для пациентов, которые находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в круглосуточном наблюдении. В ЦОАПе 10 коек. Ежедневно здесь принимают около 20 пациентов – палаты используются в две смены.





