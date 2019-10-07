Пян-се как традиционный фастфуд сахалинцев
Пян-се — корейский пирожок с начинкой из мяса, капусты, лука и специй, приготовленный на пару. Этот популярный фастфуд, как и его название, появилось в советские годы в Холмске.
Кстати, именно на Сахалине была доработана рецептура знаменитого корейского пирожка. В силу того, что на острове проживает много корейцев, вместо обычной капусты туда добавляют острую маринованную капусту "Кимчи".
Со временем пян-се покорил Россию, пройдя путь от Сахалинской области до Москвы. Среди других вариантов названия этого пирожка в разных субъектах страны – пхёнсу, пян-сё, пигоди, пигодя.