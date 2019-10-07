Сахалинская область
Единственный островной регион в России!
Природа Сахалина и Курил величественна и первозданна!
158 ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
87 островов
232 водопада
41 памятник природы
БОЛЕЕ 65000 рек
17000 озер
1400 различных видов растений
БОЛЕЕ 100* вулканов
*39 действующих
Зимний отдых на Сахалине
Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух"
Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" — визитная карточка Сахалинской области. Ежегодно современный горнолыжный курорт принимает более 80 тысяч гостей и жителей области.
Посетителей СТК "Горный воздух" ждет 800 гектаров для катания, 16 трасс разной степени сложности, самая длинная из которых 4,4 километра. Общая длина сертифицированных для международных соревнований трасс составляет 25 километров. Идеальные условия для катания на "Горном воздухе" создает глубина снежного покрова — два метра.
Катание на собачьих упряжках
Огромной популярностью на Сахалине пользуется этнодеревня ездовых собак и оленей "Aina-tour" — центр любителей ездового спорта, где содержатся 53 собаки (сибирские хаски, норвежские метисы, аляскинские хаски), настоящая юрта и столовая, в которой предлагают блины с вареньем из сахалинских ягод.
Ездовой спорт и туризм на Сахалине — это:
Катание на собачьих упряжках зимой и летом (карты, нарты)
Дог-трекинг (походы с ездовыми собаками)
Экскурсии к ездовым собакам
Фотосессии с ездовыми собаками
Столовая, где подают блины с вареньем из сахалинских ягод
Сувенирная лавка
Сегодня ко мне приезжают клиенты со всего света, ведь у нас красиво, весело и интересно. Зимой мы проводим классические катания на собачьих упряжках, а летом наши гости могут еще попробовать себя в катании на картах. Кроме того, мы организуем походы и даже рыбалку с собаками. И турист получает не только поездку, у нас можно отдохнуть, узнать новое о коренных жителях и даже вкусно поесть в уютной столовой".

Алексей Ткаченко, основатель и владелец "Aina-tour"
Путешествие по Сахалину на снегоходах
Любители экстремального отдыха могут отправиться в путешествие по Сахалину на снегоходах. Такие туры от профессиональных организаторов — "Друзья походники", "Адреналин-тур", "Центр технических видов спорта", пользуются в регионе большим спросом.
Природные красоты Сахалина
Туристы могут оценить красивейшие места острова в любое время года — мыс Евстафия, Великан, Чертов и Ведьмин мосты, бухту Тихую и другие.
Мыс Евстафия



Мыс Святого Евстафия — находится на восточном побережье Сахалина. Это одно из удивительнейших мест по красоте на острове. С его высоты открывается потрясающая панорама на все стороны света, способная впечатлить даже самого искушенного путешественника. Мыс Евстафия окружен кристально чистой водой, каменным ландшафтом и невероятно вкусным, освежающим запахом моря.
Бухта Тихая
Бухта Тихая расположена в 130 км от Южно-Сахалинска, в Макаровском районе. Это чрезвычайно живописное и удивительное место. Основную часть бухты занимают черно-коричневые большие камни, торчащие из плотного песчаника. Песок в этом месте — только в прибрежной полосе. Кстати, "Тихой" бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн.
Зимой высокие скалы бухты напоминают лапы огромных снежных чудовищ. Еще особенность этого места в том, что воды мелких ручьев, стекающих с крутых склонов хребта Жданко, падая с высоты, замерзают, образуя великолепные природные картины. Большие и маленькие сосульки высотой до 30 м превращаются в разнообразные застывшие ледопады.
Мыс Великан
Мыс Великан — памятник природы, получивший свой статус в 1990 году. Он расположен в Корсаковском районе на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова и считается, пожалуй, самым впечатляющим местом на побережье Сахалина.
Шикарные песчаные пляжи и лазурная вода мыса Великан привлекают тысячи жителей и гостей Сахалинской области.
Великан — огромный останец, который издалека напоминает профиль богатыря, благодаря чему мыс и получил свое название. Эти каменные исполины расположились в уютных бухтах, песчаная полоса берега которых упирается в скалы, поросшие сплошной непроходимой тайгой. Зимой огромные сосульки, свисающие с каменных глыб, плавающие в море льдины, замерзшие водопады, а ныне ледопады, поражают путешественников своим великолепием.
Чертов и Ведьмин мосты
Чертов и Ведьмин мосты привлекают к себе тысячи туристов со всех регионов России. Оба они являются историческими памятниками и являются одними из самых высоких мостов на Сахалине.
Чертов мост находится в районе станции Николайчук Холмского района. Уникальное железнодорожное сооружение построено японцами в 1920-х годах. Тоннель длиной почти 900 метров и внутри горы делает целый круг. Верхняя часть тоннеля выходит прямо над въездом в него.
В нескольких километрах от Чертова моста находится Ведьмин мост находится в нескольких км от Чертова моста . Построен японцами в 1928 году. Находился в составе железнодорожной линии Южно-Сахалинск — Поляково. Мост представляет собой сложное инженерное сооружение, привлекает своей протяженностью в 200 метров и высотой 50 метров.

Рыбалка по-сахалински
Сахалин своей формой напоминает рыбу. Видимо, это не случайно, ведь моря и реки острова богаты различной рыбой. Сами сахалинцы — заядлые рыбаки и занимаются своим любимым делом круглый год.
оздоровительный туризм в сахалинской области
Термальные источники Курильских островов
И еще ТОП-8 самых привлекательных мест для туристов
Городской парк культуры и отдыха
им. Ю.А. Гагарина
Городской парк является единственным в своём роде на Дальнем Востоке. За свою долгую историю он пережил три непростых периода: японский, послевоенный и период восстановления после тайфуна "Филлис" 1981 года. Каждый этап менял это место по-своему, но до наших дней парк сохранил самую главную ценность — это по-прежнему место, где можно отдохнуть душой и телом, и найти развлечения как взрослым так и детям.
Парк занимает обширную территорию в 52 га. Помимо природных достопримечательностей здесь расположены дог-парк, более 40 видов аттракционов, теннисные корты, стадион "Космос", лодочная станция, несколько сцен. Кроме того, в нем есть Детская железная дорога и светомузыкальный фонтан.
В зимнее время городской парк превращается в сказочное место — в нем "поселяются" огромные фигуры из снега и льда, с которыми желает сфотографироваться уйма желающих.
Сахалинский зооботанический парк
Сахалинский зооботанический парк — рекреационная зона отдыха. Ежегодно его посещают более 130 тысяч человек. В зоопарке обитает более полутысячи животных. Из них пятая часть занесена Международную красную книгу. 14 животных находятся под охраной Международного союза охраны животных, 57 — в приложении (СИТЕС) Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой уничтожения.

Кроме того, зоопарк с 1994 года является действительным членом Евроазиатской Региональной Ассоциации Зоопарков и Аквариумов.
Сахалинский областной краеведческий музей
Сахалинский областной краеведческий музей был построен в 30-х годах прошлого века, как главный музей губернаторства Карафуто выполненый в традиционном японском архитектурном стиле "тэйкан-дзукури" – "императорской короны". В нем экспонировались коллекции по этнографии коренных жителей Южного Сахалина, по палеонтологии, зоологии, ботанике и т. п. С музеем были связаны имена японских исследователей айноведа Тири Масихо, этнографа Ямамото Тосио, ботаника Сигедзо Сугавара и других.
Музей остается хранителем истории и культуры общества, хранителем первоисточников естественной истории Сахалина и Курил. Хранит свыше 200 тысяч предметов и коллекций по природе, истории и культурному наследию народов Российской Федерации. Ежегодно музей посещают около 70 тысяч жителей и гостей Сахалинской области.
Территория вокруг музея – тоже своего рода достопримечательность, где цветы и деревья органично уживаются с экспонатами под открытым небом.
Музейно-мемориальный комплекс "Победа"
Мемориальный комплекс "Победа" представляет собой здание культурно-просветительского центра со стеклянным куполом в форме шлема Александра Невского, который завершает центральный атриум, и с выступающими с четырех сторон белокаменными входами, выполненными в виде триумфальных арок. Главный вход в здание культурно-просветительского центра расположен по оси полукруглой колоннады.

В комплексе расположены четыре зала — русско-японской войны 1904-1905 гг; Великой Отечественной войны 1941-1945 гг; памяти воинов-интернационалистов и военнослужащих, погибших при наведении конституционного порядка в России и "Войны в искусстве современных художников". Еще четыре зала расположены по диагоналям атриума: "Воспоминаний", "Фронтовые письма", зал для работы со школьниками и зал для работы с призывниками.

Исторический парк "Россия — моя история"
Уникальный для Сахалина исторический парк, в котором размещена выставка "Россия — моя история" открыли в ноябре 2017 года. Его площадь составляет почти 7 тысяч кв метров.

Благодаря 400 смонтированным мультимедийным единицам огромная площадь парка в буквальном смысле оживает. Около 80 выставочных площадок, 20 интерактивных столов, 330 проекторов, 20 кинектсистем, позволяющих взаимодействовать с выставочным объектом, позволяют с головой погрузиться в историю родного отечества. В центре парка создан единственный в Сахалинской области 12-ти метровый купольный кинотеатр. В парке лаконично интегрирована история островного региона со времен первых открытий.
Храм Рождества Христова
Храм Рождества Христова — самый высокий храм на Дальнем Востоке. Его высота около 77 метров. Площадь храма — 5,59 тысячи кв метров. Его могут посещать одновременно более тысячи прихожан.

Конструктивно храм выдержан в новгородском стиле. На трех этажах его галереи прихожане могут совершать молебен вместе со всеми. В храме собрано все самое лучшее в России и христианском мире.

Над главным входом храма расположена изготовленная иерусалимскими мастерами мозаика с изображением Иисуса Христа. Ее высота более 14 метров — это самое большое в мире наружное мозаичное панно на храме.

За очень короткое время храм стал настоящей визитной карточкой Южно-Сахалинска. Его светящиеся белоснежные стены видно за десятки километров от города.


Сахалинский областной художественный музей
Сахалинский областной художественный музей, один из самых молодых музеев России, был основан в 1983 году. В 1989 году открылась первая постоянная экспозиция в здании бывшего японского банка "Хоккайдо Такусёку", которое было построено в начале 1930-х годов, а в 1980-х годах реконструировано и передано музею. Это здание, расположенное в самом центре Южно-Сахалинска, является оригинальным историко-архитектурным памятником и в какой-то мере определяет облик города.

Большой зал первого этажа предназначен для выставочной работы, залы второго этажа заняты постоянными экспозициями: "Христианское искусство", "Русское искусство конца XIX — начала XX вв.", "Искусство Кореи".

Это уникальное место можно посетить не только чтобы полюбоваться действующими экспозициями, но и проникнуться японской архитектурой периода губернаторства Карафуто.
Сахалинский Международный театральный центр им. А.П. Чехова
Сахалинский Международный театральный центр им. А.П. Чехова — единственный драматический театр Сахалинской области. Летопись его жизни началась более 80-ти лет назад. В его состав входят драматический театр, театр для детей и молодежи, театральный колледж и два музыкальных коллектива: камерный ансамбль "Дивертисмент" и группа "Джаз Тайм".
В Чехов-Центре реализуется ряд крупных культурных проектов: межрегиональный фестиваль "Сахалинская рампа", творческие лаборатории, телетеатр и другие. Труппа Чехов-центра неоднократно принимала участие в театральных фестивалях: "Мелиховская весна", "Новосибирский транзит", "Дни польской культуры в Екатеринбурге".
Сквер вокруг театра — еще одно уникальное место в городе, где можно приятно погулять и сделать замечательные фотографии с героями чеховских произведений.

Сахалинская кухня
Сахалинская кухня отличается своим разнообразием. В ней сочетаются русская, японская, корейская и маньчжурско-китайская гастрономия. Чаще всего в рационе сахалинцев можно увидеть различную рыбу, морепродукты, дикоросы, японские и корейские традиционные блюда.
Корейская кухня
Обилие корейских блюд на территории Сахалинской области не случайно. В начале прошлого века корейские переселенцы прибыли на остров и вместе с собой перевезли традиции и национальную кухню. Уникальные традиционные рецепты передавались на Сахалине из поколения в поколение.

Существует мнение, что местная корейская кухня – это "законсервированная историей" еда бедных крестьян. Из-за своеобразной резервации на острове блюдам удалось сохранить свою аутентичность.

Почти в каждом кафе или ресторане корейской кухни на Сахалине предлагают отведать хемультан, пульгоги, бибимбап и корейское барбекю. Следует отметить, что к основным блюдам в заведениях вам обязательно подадут панчан (традиционные корейские закуски), морковь по-корейски и редьку.
Японская кухня
Японская кухня тоже считается одной из наиболее популярных на Сахалине. Блюда страны Восходящего Солнца в островном регионе обретают новые вкусовые оттенки, признают сами японцы. Сказывается на этом географическая близость стран.

Сахалин – настоящий гастрономический Эльдорадо для ценителей морепродуктов. Многие деликатесы, готовящиеся в местных ресторанах, незнакомы жителям российских городов на материке. Существуют и свои изюминки. К примеру, если затронуть тему суши и роллов, которые не только представлены в огромном видовом разнообразии, но и часто по рецептуре отличаются от традиционной японской кухни, то у многих туристов вызывает шок то, что сахалинцы добавляют в роллы майонез, а в суши – соленую рыбу.
Морепродукты и китайская кухня
Главная черта сахалинского туризма — многообразие морских деликатесов. На островных рынках можно встретить все: трубачей, гребешок, креветку, палтус, осьминогов, трепангов, крабов, бесконечное количество видов красной рыбы, и, конечно, красную икру.

Разнообразие рыбы и морепродуктов дает возможность поварам фантазировать с блюдами не только японской и корейской кухни. На Сахалине можно найти китайские рестораны, а также заведения, где подают блюда других стран паназиатской кухни.
Популярные блюда из дикоросов
Жители многих регионов страны не могут представить, что папоротник на Сахалине — это привычная пища. Это растение островитяне собирают в конце мая, после чего засушивают и готовят из него салат "папоротник по-корейски".

Второй популярный съедобный дикорос в в Сахалинской области — лопух. Его, как и папоротник, собирают в Сахалинской области в мае. Для еды необходимы только стебли лопуха. Их можно засолить или же использовать для приготовления салата.
Аутентичная сахалинская кухня — своебразный бренд. Не случайно Сахалинская область заняла второе место в номинации «Гастрономический туризм» в National Geographic Traveler Awards 2018. Приехав на остров, каждый сможет оценить невероятный коктейль блюд из Запада и Востока.
Пян-се как традиционный фастфуд сахалинцев
Пян-се — корейский пирожок с начинкой из мяса, капусты, лука и специй, приготовленный на пару. Этот популярный фастфуд, как и его название, появилось в советские годы в Холмске.

Кстати, именно на Сахалине была доработана рецептура знаменитого корейского пирожка. В силу того, что на острове проживает много корейцев, вместо обычной капусты туда добавляют острую маринованную капусту "Кимчи".

Со временем пян-се покорил Россию, пройдя путь от Сахалинской области до Москвы. Среди других вариантов названия этого пирожка в разных субъектах страны – пхёнсу, пян-сё, пигоди, пигодя.
Как развивается туризм на Сахалине?
Сахалинская область — один из самых посещаемых туристами регионов Дальнего Востока. По итогам 2018 года общий туристический поток в область с учетом круизных туристов составил 285 тысяч человек.
Аэропорт Южно-Сахалинска принимает рейсы из многих городов России, а также Японии, Республики Корея и Китайской Народной Республики. Туристические компании реализуют прямые чартерные программы в Таиланд и Вьетнам.
В 2018 году на территории Сахалинской области осуществляли свою деятельность 80 туристических компаний. В Едином Федеральном реестре туроператоров было зарегистрировано 18 туроператоров. Туристическими фирмами предлагается более 80 различных туристских маршрутов, входящих в состав турпродуктов.
В 2018 году основу туристско-рекреационного комплекса Сахалинской области составляли 113 коллективных средств размещения (гостиницы, отели, хостелы) с общим номерным фондом более 2,5 тысячи номеров, общей емкостью 6 тысяч мест.
Главный горнолыжный курорт на Дальнем Востоке СТК "Горный воздух" за зимний сезон 2017–2018 посетили 95 тысячи туристов. Для сравнения, в 2016 году этот показатель составлял 60 тысяч, а в 2015 году лишь 55 тысяч человек.
В 2018 году в порт Корсаков зашло 3 иностранных крупных круизных лайнера, обслужено 6,7 тысячи туристов.
Отдыхай на сахалине и курилах в любое время года!
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