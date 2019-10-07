Городской парк является единственным в своём роде на Дальнем Востоке. За свою долгую историю он пережил три непростых периода: японский, послевоенный и период восстановления после тайфуна "Филлис" 1981 года. Каждый этап менял это место по-своему, но до наших дней парк сохранил самую главную ценность — это по-прежнему место, где можно отдохнуть душой и телом, и найти развлечения как взрослым так и детям.

Парк занимает обширную территорию в 52 га. Помимо природных достопримечательностей здесь расположены дог-парк, более 40 видов аттракционов, теннисные корты, стадион "Космос", лодочная станция, несколько сцен. Кроме того, в нем есть Детская железная дорога и светомузыкальный фонтан.

В зимнее время городской парк превращается в сказочное место — в нем "поселяются" огромные фигуры из снега и льда, с которыми желает сфотографироваться уйма желающих.