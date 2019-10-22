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Участники нашей общественной организации «Дети войны» с воодушевлением приняли новый областной проект. Многие из тех, кто уже давно на пенсии, живут одиноко, им не хватает общения. Есть даже такое выражение: «узники квартир». Это просто здорово, что у всех у нас теперь есть больше возможностей для интересного досуга. И к спорту можно приобщиться, и к оздоровительным, и культурным программам.

Мария Марченко, член правления Сахалинской региональной общественной организации "Дети войны"