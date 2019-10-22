К «Сахалинскому долголетию» подключены восемь спортивных учреждений. Бесплатные занятия физкультурой проводятся в школах по горнолыжному спорту и сноуборду, самбо и дзюдо, восточных единоборств, летних и зимних видов спорта, а также в волейбольном центре, спортшколе «Кристалл» и «Олимпии-Парк».
Занятия в секциях для пенсионеров ведут опытные тренеры и инструкторы. Участники социального проекта занимаются в гимнастических и тренажерных залах. В теплое время года они осваивают финскую ходьбу, а в зимнее — встают на беговые и горные лыжи.