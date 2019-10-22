Меры социальной поддержки в Сахалинской области — 2019
В 2019 году в островном регионе заработал новый пакет мер соцподдержки. На его реализацию в областном бюджете дополнительно предусмотрели около 1 млрд рублей.
Новые меры социальной поддержки для сахалинцев и курильчан в 2019 году
В 2019 году в Сахалинской области существенно расширен комплекс мер помощи нуждающимся. Дополнительная поддержка оказана гражданам старшего поколения, тяжелобольным и малоимущим, а также тем островитянам, которые проживают в частных домах, не подключенных к центральному отоплению. На эти цели из областного бюджета выделено около 400 миллионов рублей.
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"Социальные программы совершенствуются, ориентируясь, в первую очередь, на наиболее нуждающихся в помощи граждан. Такая задача поставлена перед социальными службами региона — оказывать помощь тем гражданам, которые в ней действительно нуждаются".

Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области
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Для отдельных категорий граждан в островном регионе предусмотрено
Обеспечено: более 100 человек
Размер единовременной денежной выплаты для тяжелобольных граждан, нуждающимся в дополнительной поддержке на дорогостоящие лекарства увеличен с 3 до 5 млн рублей.
Обеспечено: более 5 000 человек
Единовременная денежная выплата для малоимущих граждан на приобретение оборудования цифрового телевещания в размере фактически понесенных расходов, но не более 15 000 рублей.
Обеспечено: 136 человек
Введена единовременная денежная выплата ветеранам — участникам военного конфликта на острове Даманском — 50 тысяч рублей. Родственникам погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, принимавших участие в боевых действиях в Республике Афганистан (супруг, супруга, родители, дети) — 30 тысяч рублей, в Чеченской Республике — 25 тысяч рублей.
Обеспечено: 1 200 человек
Санаторно-курортными путевками в ЛПУ санаторного типа, расположенных на территории Сахалинской области, ежегодно могут воспользоваться участники ВОВ, вдовы участников войны, несовершеннолетние узники фашизма, жители блокадного Ленинграда, почетные доноры, неработающие граждане, имеющие северный стаж 40 и более лет.

Расходы: 120 млн рублей
Обеспечено: 169 человек
1 500 рублей — ежемесячная социальная выплата в размере для ветеранов и инвалидов боевых действий, являющихся неработающими пенсионерами.

Расходы: 1 млн 950 тысяч рублей
Обеспечено: порядка 6 000 семей
Компенсация за приобретенное твердое топливо (уголь, дрова) для граждан, проживающих в жилых домах, не подключенных к центральному отоплению. Ее размер составляет около 8 000 рублей.

Расходы: более 72 млн рублей
Обеспечено: более 30 человек
Инвалиды 1 и 2 групп, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут получить выплату на приобретение или строительство жилья в размере от 2,5 до 3,5 млн рублей.

Расходы: 53 млн рублей
Обеспечено: 1 972 человека
Компенсация 50% расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме для инвалидов I и II групп, а также семей с детьми-инвалидами.

Расходы: 1 млн 454 тысячи рублей
Обеспечено: 22 455 семей
Бесплатная подписка на газету "Губернские ведомости" гражданам, относящимся к категории "Дети войны".

Расходы: 32 млн рублей
Обеспечено: более 200 человек
Размер единовременной денежной выплаты малоимущим гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение и т.д.) увеличен с 30 до 50 тысяч рублей.
Всего в островном регионе сегодня действуют около 200 мер социальной поддержки. Более 60 из них ориентированы на людей старшего возраста. В ближайшие годы для этой категории граждан планируется построить пять современных социальных объектов в Корсаковском, Тымовском, Углегорском, Ногликском районах и Южно-Сахалинске. Уже начато возведение Дома ветеранов на 50 квартир в областном центре, учреждение планируется открыть в 2020 году. Кроме того, ведется строительство пансионата для ветеранов в Корсакове.
Новые меры социальной поддержки в Сахалинской области для семей с детьми
"Подарок новорожденному"
Акция введена по инициативе губернатора Валерия Лимаренко с 1 апреля 2019 года
С 1 апреля этого года на Сахалине и Курилах каждая женщина вне зависимости от материального положения при выписке из роддома получает подарочный комплект с предметами ухода за ребенком и памятный диплом с поздравлениями от главы региона. В набор детских принадлежностей — 19 предметов для ухода за новорожденным: подгузники, средства для купания, термометр, детский крем и разовые пеленки.
При рождении детей сахалинские семьи могут воспользоваться целым комплексом региональных мер соцподдержки
Первый ребенок в семье
Семьи, в которых появляются первенцы, получают единовременную выплату в размере 54 444 рубля.
Материальная помощь молодым мамам
Для мам в возрасте 19-25 лет положена дополнительная выплата в размере 150 тысяч рублей.
Выплаты на питание детей
Молодым семьям предоставляют ежемесячные выплаты на питание детей до трех лет в размере более 2 000 рублей.
Материальная помощь за второго ребенка
Региональный материнский капитал при рождении второго ребенка составляет более 200 тысяч рублей.
Компенсация расходов на товары для новорожденного
Малоимущим семьям положена компенсация расходов на покупку колясок и товаров для новорожденного.
Материальная помощь для родителей с низкими доходами
Родителям с низкими доходами положена материальная помощь, благодаря которой они могут купить предметы домашнего обихода для ребенка.
"Социальные выплаты для семей с детьми без места в яслях
В регионе принят закон «О ежемесячной социальной выплате семьям, имеющим детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения», которым за счет средств областного бюджета введена новая мера поддержки.
С 1 июля 2019 года семьям, имеющим первого или второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих детсад по независящим от них причинам (отсутствие мест, отсутствие детского сада в населенном пункте) выплачивается ежемесячная социальная выплата в размере 14 500 рублей.
Получателями данной меры поддержки являются семьи, среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением социальной выплаты. В настоящее время это 14 536 рублей, поскольку для расчета взят второй квартал 2018 года.
Уточним, что на каждого члена семьи, включая детей, должно приходиться не более 21 391 рубля.
— Как получить эту социальную выплату?
— Чтобы получать социальную выплату, семья из трех человек должна иметь доход чуть более 64 000 рублей, семья из четырех человек — чуть больше 85 000. Если учесть, что в семье трудится только отец (поскольку мать сидит с ребёнком), то получателей этой новой меры соцподдержки будет немало. При получении путевки для устройства в детский сад выплаты прекращаются.
Увеличение продовольственной корзины малоимущим семьям
В 2019 году продовольственную помощь получат 17 тысяч малоимущих семей с детьми. Меру соцподдержки расширили по инициативе главы Сахалинской области Валерия Лимаренко.
С 1 октября малоимущие семьи с детьми начали получать увеличенный по стоимости набор продуктов. Размер субсидии теперь составляет 1900 рублей на каждого человека, в северных районах и на Курилах — 2 050 рублей . Ранее на всю семью приходилось 2500 рублей.
— Что входит в продовольственную корзину?
— В набор продуктов входят рыбные консервы, тушенка, сгущенное молоко, крупы, чай и растительное масло. Адресная помощь в виде продовольственной корзины предоставляется раз в квартал.
Новые меры социальной поддержки в Сахалинской области для людей старшего поколения
Дополнительная выплата для неработающих пенсионеров с "северным стажем"
С 1 июня 2019 года более 14 тысяч сахалинцев и курильчан начали получать ежеквартальную доплату к региональной пенсии в размере 3 000 рублей.
Право на новую меру социальной поддержки приобрели неработающие пенсионеры, имеющие "северный стаж" от 35 лет и получающие пенсию в размере, не превышающем в 2,5 раза размер величины прожиточного минимума пенсионера в Сахалинской области.
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"Мы должны проявлять к островным пенсионерам особую заботу. Это люди, которые всю жизнь отдали Сахалинской области, работали на благо региона и заслужили поддержку, в том числе финансовую".

Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области
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"Сахалинское долголетие"
Новый социальный проект, направленный на привлечение неработающих пенсионеров к здоровому образу жизни, стартовал в Сахалинской области с 1 апреля 2019 года. На сегодняшний день проект охватил более 5 000 жителей.
"Сахалинское долголетие" позволяет жителям бесплатно посещать культурные, спортивные, оздоровительные и культурно-досуговые мероприятия. Участники проекта – пенсионеры в возрасте от 65 лет.
Для участников "Сахалинского долголетия" предусмотрены "Социальные карты сахалинцев". Их держатели могут бесплатно посещать киносеансы, спектакли, другие культурно-массовые и спортивные мероприятия. Каждый участник проекта в месяц может бесплатно посетить 8 культурных и 12 спортивных мероприятий. Кроме того, по "Социальной карте сахалинца" люди старшего возраста получают скидку 10% в магазинах и аптеках.

Участники нашей общественной организации «Дети войны» с воодушевлением приняли новый областной проект. Многие из тех, кто уже давно на пенсии, живут одиноко, им не хватает общения. Есть даже такое выражение: «узники квартир». Это просто здорово, что у всех у нас теперь есть больше возможностей для интересного досуга. И к спорту можно приобщиться, и к оздоровительным, и культурным программам.
Мария Марченко, член правления Сахалинской региональной общественной организации "Дети войны"
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"Сахалинское долголетие" предоставляет новые возможности для насыщенного, активного и интересного досуга. Этот социальный проект призван повысить жизненную активность сахалинских пенсионеров, вовлечь в творчество и спорт, познакомить с энергичными единомышленниками".

Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области
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К «Сахалинскому долголетию» подключены восемь спортивных учреждений. Бесплатные занятия физкультурой проводятся в школах по горнолыжному спорту и сноуборду, самбо и дзюдо, восточных единоборств, летних и зимних видов спорта, а также в волейбольном центре, спортшколе «Кристалл» и «Олимпии-Парк».

Занятия в секциях для пенсионеров ведут опытные тренеры и инструкторы. Участники социального проекта занимаются в гимнастических и тренажерных залах. В теплое время года они осваивают финскую ходьбу, а в зимнее — встают на беговые и горные лыжи.

Повышение минимального размера пенсии
30 августа 2019 года глава региона Валерий Лимаренко подписал постановление о повышении минимальной пенсии для сахалинцев и курильчан.
С сентября минимальный размер пенсии для жителей островного региона увеличен с 12 333 до 15 000 рублей. Выплату получают неработающие пенсионеры, дети-инвалиды, а также несовершеннолетние островитяне, потерявшие кормильца.
Доплата к пенсии
30 августа 2019 года глава региона Валерий Лимаренко подписал постановление о повышении минимальной пенсии для сахалинцев и курильчан.
С сентября всем пенсионерам Сахалинской области назначена ежемесячная доплата к пенсии в размере 1 000 рублей.
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"Мы должны заботиться об островитянах старшего поколения. Они многое сделали для развития нашего региона. Эта доплата — хороший способ отблагодарить их. В этом году на выплаты пенсионерам из областного бюджета направлено более 660 миллионов рублей, а в следующем — почти 2 миллиарда рублей".

Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области
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Меры поддержки медицинских работников на Сахалине и Курилах
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"Модернизация здравоохранения – одна из приоритетных задач областного правительства. Именно от доступности и качества оказания медицинской помощи, в конечном итоге, зависит уровень жизни сахалинцев и курильчан."

Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области
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С целью устранения дефицита медицинских кадров в Сахалинской области действует подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Сахалинской области «Развитие здравоохранения Сахалинской области».
Целевое обучение
В 2 раза увеличены квоты на целевое обучение (с 50 до 100 человек) в медицинских вузах Дальнего Востока по программе специалитета, и на 40% — по программе ординатуры (с 50 до 70 человек).
Компенсация оплаты обучения
Введена компенсация оплаты обучения (от 250 до 350 тысяч рублей) и аренды жилья для студентов-целевиков. Ежемесячно к стипендии будут добавлять от 5 до 11 тысяч рублей.
"Подъемные"
Вдвое увеличены "подъемные" для врачей — до 2,6 млн рублей (в зависимости от района Сахалинской области).
Компенсация за аренду жилья
Введена компенсация расходов на оплату стоимости найма (поднайма), аренды жилых помещений по месту трудоустройства — до 25 тысяч рублей в месяц.
Доплата молодым специалистам
Увеличен размер доплаты молодым специалистам — от 3 до 12 тысяч рублей в зависимости от населенного пункта.
Выплата на покупку жилья
Участники кадровой программы могут получить единовременную выплату на покупку жилья — до 60% от его стоимости.

УСЛОВИЕ
Участник кадровой программы должен отработать на Сахалине или Курилах не менее 10 лет.
Всего до 2024 года в Сахалинскую область планируется привлечь 900 врачей – по 150 специалистов в год. Кроме этого, в островных медучреждениях ежегодно готовы принимать до 200 сотрудников со средним медицинским образованием.
Меры поддержки педагогических работников на Сахалине и Курилах
Единовременное денежное пособие молодым специалистам:
  • со средним профессиональным образованием (город – 232 646 рублей, село – 290 807 рублей);
  • с высшим профессиональным образованием (город – 310 194 рублей, село – 387 742 рублей).
Надбавка к зарплате молодым специалистам:
Для молодых специалистов предусмотрена заработная плата в размере 40%.
Для педагогических работников и специалистов образовательных организаций села:
  • должностные оклады, ставки заработной платы повышаются на 25%;
  • компенсируется оплата жилья с отоплением и освещением.
Ежемесячная денежная выплата работникам, имеющим государственные награды Российской Федерации и почетные звания Сахалинской области:
  • за государственные награды Российской Федерации от 2,5 тысячи рублей до 3,4 тысячи рублей;
  • региональные доплаты за звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» от 14,5 тысячи рублей до 19,4 тысячи рублей.
Социальная поддержка неработающим пенсионерам
Неработающим пенсионерам, имеющим почетное звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» предоставляется социальная поддержка в виде дополнительной ежемесячной выплаты в размере 5 000 рублей.
Сахалинская область
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